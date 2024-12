São Silvestre: como a primeira taça da corrida marcou o Clube Esperia

A Corrida Internacional de São Silvestre, a mais tradicional prova de pedestrianismo da América Latina, nasceu em 1925, trazendo um novo capítulo à história do esporte no Brasil. A primeira edição, que contou exclusivamente com a participação de atletas masculinos, teve um percurso de 6,2 km pelas ruas de São Paulo. O vitorioso foi Alfredo Gomes, atleta do Clube Esperia, que completou o trajeto em impressionantes 23min10s.

Atualmente, o Clube Esperia preserva em seu acervo a taça conquistada na estreia da prova, além de fotografias e registros que imortalizam aquele momento histórico.

"A taça da primeira São Silvestre representa não apenas a relevância do Clube Esperia no cenário esportivo nacional, mas também o início de uma tradição que atravessou décadas e continua inspirando gerações", destacou Osvaldo Arvate Júnior, presidente do clube.