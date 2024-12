São Paulo renova contrato da goleira Carlinha por mais uma temporada

?? O São Paulo definiu a renovação de contrato da goleira Carlinha, que assinou um novo vínculo até 31 de dezembro de 2025 - o antigo era válido até o fim deste ano.

Carlinha é a jogadora mais longeva do atua elenco tricolor. Ela chegou ao clube em 2019 e fez sua estreia em um jogo contra o América-MG, pela Série A2 do Brasileirão feminino. São, no total, 161 partidas disputadas pelo time e várias defesas históricas.

Ao longo deste período, a arqueira conquistou dois troféus pelo São Paulo: a Série A2 do Brasileirão (2019) e a Brasil Ladies Cup (2021). Além disso, foi titular durante a campanha do Brasileirão neste ano, a qual o Tricolor foi finalista e conseguiu a vaga inédita à Libertadores de 2025.

Natural da capital paulista, Carlinha ainda teve passagens por times como Centro Olímpico, na base, Patriotas (COL) e Grêmio antes de chegar ao São Paulo.