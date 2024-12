Conmebol define potes das fases preliminares da Libertadores; veja possíveis adversários do Corinthians

Alianza Lima-PER, El Nacional-EQU, Defensor-URU, Nacional-PAR, Monagas-VEN e um representante da Bolívia estão no primeiro estágio da Libertadores.

O sorteio das fases preliminares está marcado para essa quinta-feira, às 12 horas (de Brasília), em Luque-PAR, na sede da Conmebol.

Para chegar à fase de grupos da Copa Libertadores, o Corinthians precisa passar pela segunda e terceira fase. Os duelos serão resolvidos em ida e volta, com o Timão tendo garantida a vantagem de decidir em casa na segunda fase.

O segundo estágio da Libertadores está previsto para começar no dia 19 de fevereiro, com o jogo de volta sendo no dia 26. Já a terceira fase terá início no dia 5 de março, sendo resolvida no dia 12.

A fase de grupos da Libertadores terá seu pontapé inicial no dia 2 de abril.