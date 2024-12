Jornal aponta interesse do Fluminense em Igor Rabello, do Atlético-MG

Depois de escapar do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense já pensa em reforços para a próxima temporada. O Tricolor das Laranjeiras teria interesse no zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG, segundo o jornal Itatiaia.

Desde 2019 no Galo, Igor Rabello assinou contrato com o clube mineiro até o final de 2025. Apesar disso, segundo o jornal, o aval do técnico Mano Menezes e a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes de 2025 podem convencer o zagueiro a aceitar a proposta do Fluminense.

"Ainda não sei de nada. Tenho mais um ano de contrato, espero cumprir. Vamos agora descansar, aproveitar a família", disse Igor Rabello depois da vitória do Atlético-MG sobre o Athletico-PR, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo.