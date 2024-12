Botafogo "ignora" estratégia do São Paulo e foca na preparação própria

Desde que o Botafogo venceu o Internacional no meio de semana, por 1 a 0, no Rio Grande do Sul, que muito se fala da possibilidade de o São Paulo entregar o jogo de domingo para atrapalhar o tricampeonato do Palmeiras. O Glorioso será campeão brasileiro se vencer o Tricolor no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O Verdão só dará a volta olímpica se vencer o Fluminense em São Paulo e os botafoguenses perderem.

Apesar de o assunto estar em alta, o Botafogo prefere ignorar a estratégia do São Paulo, mesmo podendo se beneficiar de vários titulares do rival entrarem de férias antes da partida. O foco está na própria preparação.

Internamente no clube há quem pense que seria até melhor enfrentar os titulares são-paulinos, em ritmo de férias, já que o clube não briga por mais nada, do que reservas motivados a mostrar serviço. Mas ninguém fala abertamente sobre o tema no campeão da Copa Libertadores.