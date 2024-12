Pressionado, Diniz diz que não teme ser demitido no Cruzeiro: 'Sou cara tranquilo'

O Cruzeiro foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A Raposa chegou ao quarto jogo seguido sem vitórias na competição, sequência que aumentou os rumores sobre uma possível demissão do técnico de Fernando Diniz. Entretanto, o comandante se mostrou tranquilo e não teme perder o cargo.

"Não tenho temor pelo meu cargo. Resultados foram piores que os desempenhos. Nós merecemos vencer muitas partidas. Hoje, no primeiro tempo, desempenho foi abaixo. No segundo, em uma parte, o desempenho foi pior do que pretendemos", disse Fernando Diniz.

Após 14 jogos no comando do Cruzeiro, o técnico, que conquistou a Libertadores em 2023 com o Fluminense, tem apenas duas vitórias e cerca de 28% de aproveitamento no time mineiro.