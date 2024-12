Com gols de Bellingham e Mbappé, Real Madrid vence Getafe e cola no Barcelona

O Real Madrid venceu o Getafe por 2 a 0 neste domingo, no Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados pelo meio-campista Jude Bellingham, de pênalti, e o atacante Kylian Mbappé.

Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encurtou a distância do líder Barcelona para um ponto, tendo um jogo a menos. Os merengues ocupam a segunda colocação, com 33 pontos conquistados. Já o Getafe está na 17ª posição, com 13.

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, no Estádio de San Mamés, pela 16ª rodada de La Liga. Enquanto o Getafe visita o Orihuela, no dia seguinte, às 15h, pela segunda fase da Copa do Rei.