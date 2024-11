Sport x Santos: informações e prováveis escalações do jogo da Série B

"Eu penso que a grande inspiração que temos todos os dias é a de vestir a camisa do Santos. Não tem como a gente imaginar um outro cenário que não seja de representar bem essa camisa quando pisamos dentro do campo. Isso não tem nem que ser discutido. Nunca posso imaginar que vamos entrar em campo não valendo alguma coisa", disse Zago.

"Vale muito para a carreira de todos eles, que estão representando um gigante. Então a nossa ideia durante a semana foi fazer muitas atividades competitivas para justamente extrair isso deles e avaliar essa ambição. Tivemos uma resposta muito boa", completou.

O treinador não poderá contar com nove jogadores. O volante João Schmidt teve entorse no tornozelo direito na derrota de 2 a 0 para o CRB. O meia Giuliano está com uma contusão intercostal. O lateral esquerdo Escobar teve contusão na parte interna do joelho esquerdo. O zagueiro Gil está com dores na lombar.

No ataque, Willian Bigode sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Guilherme apresentou mialgia na região posterior da coxa direita, por esforço, e será poupado. Já Furch está com lombalgia.

Além deles, o zagueiro Jair e o meia Serginho seguem tratando na fisioterapia e não podem viajar.