Lucas Silva lamenta derrota do Cruzeiro para o Corinthians, mas concentra foco na final da Sul-Americana

O Cruzeiro foi superado pelo Corinthians por 2 a 1 na manhã desta quarta-feira, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o capitão Lucas Silva lamentou o resultado, mas mirou o foco na final da Copa Sul-Americana.

"Jogamos com um time alternativo hoje, também visando a final. Mesmo assim, a gente encarou com muita seriedade, como uma final. No início do jogo, sofremos um pouco, onde eles conseguiram fazer os gols. Depois nos encontramos na partida, até fazer o nosso primeiro gol. Nos encontramos melhor ainda no segundo tempo. Quero ressaltar o nosso desempenho", disse.