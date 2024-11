Governo de MG pede torcida única para duelo entre Cruzeiro e Palmeiras pelo Brasileirão

?? O Raposinho tá pronto pra ir em busca da #GrandeConquista e já foi acordar o Raposão pra se preparar pra grande final em Assunção! ?? pic.twitter.com/chEqflNap9

"Não temos problema com a torcida do Palmeiras. Estamos a menos de um mês do assassinato de um mineiro, torcedor do Cruzeiro, da torcida organizada, por membros da torcida organizada do Palmeiras. E não se pode permitir que isso seja trazido para cá", completou.

O pedido de torcida única se deve à briga entre membros de torcidas organizadas do Cruzeiro e do Palmeiras no dia 27 de outubro.

A confusão aconteceu na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. Mais de 100 torcedores teriam participado da emboscada que acabou culminando na morte de um torcedor cruzeirense. Outros também ficaram feridos.

O jogo entre Palmeiras e Cruzeiro ainda não tem local e horário definidos.