Bia Figueiredo faz história e é primeira mulher campeã na Copa Truck

Bia Figueiredo alcançou mais um feito na sua trajetória nas pistas na tarde deste domingo. A paulista de 39 anos conquistou, com uma etapa de antecipação, o título da Copa Truck na categoria Super Truck Elite, no seu segundo ano correndo de caminhão. Com o Mercedes-Benz da ASG Motorsport, a competidora terminou em segundo lugar na primeira prova da oitava e penúltima etapa do campeonato, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), e confirmou o título com o triunfo na Corrida 2.

Com os resultados deste domingo, já aplicados os descartes dos dois piores resultados de cada piloto ao término da etapa, Bia chegou a 261 pontos e não pode mais ser alcançada, chegando a 64 tentos de vantagem para Pedro Perdoncini com 45 ainda em disputa na rodada final, no mês de dezembro, em Goiânia.

Bia Figueiredo conquistou o título sendo rainha em praticamente toda a temporada na Super Truck Elite. Os números provam o sucesso do trabalho da paulista e de uma equipe toda feminina dentro da estrutura da ASG, com liderança da renomada engenheira Rachel Loh: na pista, Bia faturou sete vitórias e cinco poles em 16 corridas disputadas até agora na temporada.