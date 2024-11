Com gol nos acréscimos, Ituano vence Vila Nova e segue vivo na Série B

Neste sábado, o Ituano venceu o Vila Nova por 4 a 3, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela penúltima e 37ª rodada da Série B. Os gols dos mandantes foram marcados por Luciano Naninho, Alesson e Jemmes. José Aldo, Leozinho, Salatiel e Vinícius Paiva anotaram os tentos para os visitantes.

Com o resultado, o Ituano chegou a 37 pontos, na 18ª colocação, e torce para um tropeço do CRB, primeira equipe fora da zona do rebaixamento, que tem 39 e ainda joga na rodada, para chegar com chances de permanecer na Série B na última rodada. Já o Vila Nova está na oitava posição, com 55 pontos, e não tem mais chances de subir para a Primeira Divisão.

As equipes voltam a campo no próximo dia 24, um domingo, às 18h30 (de Brasília), para disputarem a última rodada da Série B. O Ituano recebe o Amazonas. Enquanto o Vila Nova visita o Paysandu.