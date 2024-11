Pedrinho critica 777, admite intenção em vender SAF do Vasco e revela que investidor será majoritário

Ex-jogador e atual presidente do Vasco, Pedrinho voltou a criticar nesta quinta-feira a 777 Partners, empresa norte-americana que detinha os direitos da SAF do clube carioca. O mandatário afirmou que o que o grupo fez não pode ser normalizado.

"A gente não pode normalizar o que a 777 fez com o Vasco. Não estou me colocando como o salvador de nada, mas estaria no mínimo com quatro meses de salário atrasados (em caso de permanência da 777 no controle do clube). Isso levaria a uma saída coletiva dos atletas. Eu nunca vou normalizar isso", disse Pedrinho, em coletiva de imprensa.

De acordo com o CEO Carlos Amodeo, a atual gestão encontrou os cofres do Vasco praticamente zerados. O dirigente ainda revelou que também não havia um planejamento financeiro para 2025.