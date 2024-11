Contra o Vitória, Corinthians terá reencontro com Gustavo Mosquito após saída conturbada

O Corinthians vai reencontrar o ponta Gustavo Mosquito na partida deste sábado, contra o Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador de 27 anos deixou o Timão de forma conturbada, em julho, alegando atraso no pagamento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e atrasados relativos a direitos de imagem e luvas.

Mosquito conseguiu um liminar na Justiça do Trabalho para rescindir de forma indireta com o Corinthians e, no final de agosto, o jogador teve o término de seu vínculo reconhecido em primeira instância. O Timão, que quitou suas pendências com o atleta logo após sua decisão de deixar o clube, prometeu recorrer da decisão.

Gustavo Mosquito acertou sua chegada ao Vitória antes mesmo de vencer o Corinthians na Justiça. O atleta assinou um vínculo até final de 2026 com o clube baiano após pouco mais de quatro temporadas defendendo o Timão.