Vale renovar? Veja o desempenho de Willian no Santos ao longo de 2024

Mesmo assim, o atacante teve papel importante na temporada santista. Com sete bolas na rede, ele é o terceiro maior goleador do elenco, ficando apenas atrás de Guilherme e Giuliano, ambos com 12.

Dois destes tentos, aliás, acarretaram na vitória do Peixe. Isso aconteceu diante do São Bernardo (2 a 1), pelo Paulistão, e da Chapecoense (1 a 0).

Lesões

Ao longo de 2024, Willian sofreu duas lesões. A primeira foi no começo de março, no músculo anterior da coxa esquerda. Na ocasião, precisou ser cortado do Campeonato Paulista. Foram pouco mais de dois meses fora dos gramados.

Já em agosto, o problema foi no joelho direito. Desta vez, contudo, não foi nada grave e ele logo voltou a ficar à disposição.