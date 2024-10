Santos vence o Ituano e se aproxima do acesso à Série A do Brasileirão

O Santos está cada vez mais próximo de retornar à elite do futebol. Nesta segunda-feira, o Peixe venceu o Ituano por 2 a 0, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Serginho e Guilherme marcaram os gols.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na liderança, agora com 62 pontos, oito a mais que o Ceará, primeiro time fora do G4. Tem 12 pontos em disputa (quatro jogos) até o final do torneio. O Galo de Itu, por sua vez, está em 18º, com 34. Confira a tabela atualizada clicando AQUI.

O Santos volta a campo no sábado, quando encara o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 16h30 (de Brasília). Na segunda, às 21 horas, o Ituano recebe o CRB.