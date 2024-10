Primeira edição da Fanzone do GP de São Paulo terá Alok e interação com pilotos; confira programação

Após os eventos na pista, os fãs poderão conferir o show de Jorge Aragão, que apresentará grandes sucessos de sua carreira no samba. Ao longo dos três dias, também haverá bate-papos com personalidades do automobilismo, como Felipe Massa, Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi. Além dos principais eventos, diversas ativações estarão disponíveis para o público, como simuladores de corrida, desafio do pit stop e túnel de vento.

No sábado, o Driver's Engagement terá continuidade, dessa vez com os pilotos de Red Bull, Mercedes, Haas e Alpine. Após a classificação para o GP, Alok, DJ e produtor musical brasileiro, fará um show em formato inédito. O principal evento do domingo será a apresentação do grupo SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes) acompanhado do ator e cantor Sérgio Loroza após o Grande Prêmio.

As corridas (principal e sprint), as classificações e o treino livre também poderão ser acompanhados em telões na Fanzone, que contará com food trucks para venda de comidas e bebidas, além de lojas com produtos licenciados da Fórmula 1.

Além das pessoas com ingresso para a Fanzone, o público dos setores N, H, R, G e Arquibancada Porto também terão acesso à área, de acordo com a capacidade máxima do espaço. O valor das entradas para a Fanzone é de R$580, válida para os três dias do evento e com meia-entrada de R$290.