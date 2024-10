Estêvão vê Raphael Veiga como referência e exalta parceria com o meia no Palmeiras: "Importante para mim"

O Palmeiras volta ao Allianz Parque depois de mais de um mês e tem a expectativa de casa cheia. O atacante palmeirense citou a força da torcida e destacou a importância disso para a reta final do Brasileiro. A oito rodadas do fim da competição, o Verdão é o segundo colocado, com 60 pontos, um atrás do líder Botafogo.

"É sempre bom voltar para casa, né? O Allianz Parque é um trunfo nosso. O Allianz lotado não tem sensação melhor. A gente estava com saudade disso e com certeza vamos desfrutar junto com a torcida, vamos dar o nosso máximo. A gente sabe que o Fortaleza é um time que está na disputa, que está ali em cima brigando com a gente também. Vamos dar o nosso máximo e, se Deus quiser, fazer um grande jogo e sair com a vitória", finalizou Estêvão.

Enquanto tenta alcançar a artilheira do Brasileiro, Raphael Veiga busca seu 100° com a camisa do Verdão. A dupla, que tem tido parceria de sucesso, está à disposição do Palmeiras para o jogo contra o Fortaleza, que acontece neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).