Ainda há ingressos para jogo contra o Lanus? Cruzeiro divulga parcial

O Cruzeiro divulgou, nesta terça-feira, que 54 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Lanús, da Argentina, no Mineirão, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília).

Os últimos ingressos para acompanhar o duelo no Mineirão podem ser comprados através do site ingresso.cruzeiro.com.br e no aplicativo Nação Azul. Os únicos setores do estádio com entradas disponíveis são Roxo Superior, R$ 260,00, e Camarote Vermelho, R$ 400,00.