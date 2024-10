Murilo tem lesão na coxa diagnosticada e vira desfalque no Palmeiras

Durante a pausa para a Data Fifa, Maurício também se lesionou durante os treinamentos e é mais um desfalque contra o Juventude.

Além deles, o lateral esquerdo Joaquín Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues, com lesões mais graves, cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Diante do Juventude, o Palmeiras tem a chance de diminuir a vantagem do líder Botafogo, que empatou em casa com o Criciúma nesta sexta-feira. O Verdão está na segunda colocação, com 57 pontos, quatro a menos do que o Glorioso.