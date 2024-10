Preparador físico do Corinthians fala sobre período de treinos na data Fifa: "Foco é manter intensidade"

O preparador físico Diego Pereira, do Corinthians, falou sobre o período de treinos da equipe durante a pausa de jogos, devido à data Fifa. Na visão do integrante da comissão técnica, o principal objetivo é que a equipe mantenha a intensidade apresentada nas partidas.

"O foco da comissão é a manutenção da intensidade da equipe. O Ramón busca muito a relação de intensidade durante os jogos. É o que a gente vem buscando no dia a dia de treinamentos aqui no CT para que a gente alcance essa intensidade desejada pelo treinador. Esse é o foco para que a gente consiga suportar bem essa sequência de jogos que teremos após a data Fifa", explicou Diego ao veículo oficial do clube.

O Corinthians só volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Athletico-PR. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, e o confronto é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.