Ex-Palmeiras, Endrick torna-se o jogador mais jovem a ser titular na Liga dos Campeões pelo Real Madrid

O atacante Endrick, ex-Palmeiras, começou uma partida como titular pela Liga dos Campeões, pela primeira vez, na última quarta-feira. Aos 18 anos e 73 dias, o atacante tornou-se o jogador mais jovem a começar um jogo de Champions pelo Real Madrid, superando o feito do espanhol e ídolo merengue Raúl González, que atingiu a marca com 18 anos e 78 dias, em 1995, diante do Ajax.

Endrick foi escolhido por Carlo Ancelotti para ser titular no duelo contra o Lille, pela segunda rodada da Champions e teve sua primeira chance entre os 11 inicias no time espanhol. A equipe de Madrid acabou sendo derrotada pelo placar de 1 a 0.

O atacante ex-Palmeiras já havia estreado na Champions, na vitória por 3 a 1 sobre o Stuttgart. Na ocasião, Endrick marcou o terceiro gol da vitória contra os alemães, alcançando a marca de sul-americano mais jovem a balançar as redes na Liga dos Campeões.