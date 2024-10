TV Cultura transmite duelo entre Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique pela Bundesliga

Do outro lado, o líder Bayern de Munique está apenas um ponto à frente, com 13. Na última rodada, o Bayern empatou com o atual campeão Bayer Leverkusen, em 1 a 1. O time de Munique possui o melhor ataque da competição, com 17 gols marcados e apenas quatro sofridos, mantendo um saldo positivo de 13 gols. Harry Kane, camisa 9, é o vice-artilheiro da Bundesliga, com cinco gols.

No sábado, RB Leipzig (3º colocado), Bayer Leverkusen (4º) e Borussia Dortmund (5º) disputam outros duelos e podem mexer nas primeiras posições da tabela, colocando mais emoção na briga pela liderança.

Nas 152 vezes em que se encontraram em campo, Bayern de Munique conquistou 77 vitórias contra 44 do Eintracht Frankfurt e 31 empates. O Bayern também tem vantagem no número de gols marcados: 294 contra 213. Na temporada passada, o Frankfurt goleou o Bayern por 5 a 1 em casa, mas o bávaros venceram por 2 a 1 no jogo de volta.