Bayern de Munique perde do Aston Villa e desperdiça a chance de retornar à liderança da Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique visitou o Aston Villa no Villa Park e perdeu por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado por Jhon Durán.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Kompany, que era líder antes do início da rodada, desperdiçou a chance de retomar a ponta. Para seguir em primeiro, o time alemão teria que vencer por três tentos de diferença. Assim, caiu para a 14ª colocação, com os mesmos três pontos. O Aston Villa, por sua vez, ganhou posições e aparece na sexta, com seis somados. O Borussia, com a mesma pontuação, mas com saldo de gols superior, é o novo líder da competição.