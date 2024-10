Menino celebra retorno após lesão e vê "muita competitividade" no Palmeiras em busca do tri do Brasileiro

O meio-campista Gabriel Menino voltou a campo pelo Palmeiras depois de pouco mais de um mês fora, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado, pela 28ª rodada do Brasileirão. O atleta vinha desfalcando o Verdão enquanto se recuperava de uma lesão na coxa esquerda que o tirou de quatro compromissos.

"Uma lesão é sempre difícil. Eu fiquei desanimado, triste. Você desanima de ficar fora, por deixar seus companheiros lutando pelo título e não estar 100% para ajudá-los. Mas, graças a Deus, os fisioterapeutas e os médicos do Palmeiras fizeram um excelente trabalho e hoje estou de volta com o grupo e após uma vitória sobre uma grande equipe, que é o Atlético-MG. Seguimos vivos na disputa pelo título do Brasileiro", disse.

Antes de entrar em campo diante do time mineiro, Gabriel Menino havia disputado seu último jogo no dia 21 de agosto, no empate por 2 a 2 com o Botafogo em jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque. Nesta temporada, o camisa 25 disputou 41 jogos e marcou dois gols.