Santos busca quebrar tabu de sete anos contra o Novorizontino

Além do peso de quebrar o tabu, o Santos necessita da vitória para ultrapassar o adversário e assumir a liderança da Série B. O Peixe, que vem de seis jogos sem derrota (três empates e três vitórias), é o segundo colocado com 49 pontos. Já o Novorizontino é o primeiro, com um a mais. O Tigre também chega com uma sequência positiva. Nos últimos quatro jogos, somou três triunfos e um empate.

A partida entre as equipes acontece nesta segunda-feira, pela 28ª rodada da Série B. A bola rola às 21h (de Brasília), na Vila Viva Sorte.

Confira todos os confrontos entre as equipes desde a última vitória do Santos:

Santos 3 x 1 Novorizontino - 29/03/2017 (Campeonato Paulista)