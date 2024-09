Ceará goleia Vila Nova em casa e se aproxima do G4 da Série B

Neste domingo, em confronto válido pela 28ª rodada da Série B, o Ceará recebeu o Vila Nova no Castelão, venceu por 4 a 0 e se aproximou do G4 da competição. Aylon (2), Jorge Eduardo e Erick Pulga balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Ceará chegou aos 42 pontos, na sexta colocação, e se aproximou da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro, com uma diferença de apenas três somados para o próprio Vila Nova, quarto colocado e último do G4, que permaneceu com 45.

O Ceará volta aos gramados na próxima sexta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Brusque, no Castelão. No sábado, o Vila Nova recebe o Botafogo-SP, às 17h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Ambos os duelos serão válidos pela 29ª rodada da Série B.