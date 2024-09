Fluminense recebe homenagem de torcedores na Irlanda em forma de mural

João "Brutto" Adnet, idealizador de diversos murais espalhados pela Europa, falou sobre as referências utilizadas no grafite do Fluminense em Dublin, dentre elas o cantor Cartola, torcedor assumido do time.

"Em uma viagem que fiz para Berlim recentemente, eu postei um 'reels' de um mural que fiz do Einstein, no qual eu estava usando uma camisa do Fluzão, que eu uso praticamente como se fosse um uniforme quando eu estou pintando. É uma forma que eu encontrei de me aproximar do meu falecido pai, que era tricolor doente. Foi daí que eu escolhi ser tricolor", afirmou.

"Não podia deixar de pintar o Cartola, que é um pouco das minhas referências, do grafite, do samba, e mostrando as favelas, que, na minha opinião, é o que mais representa o Rio de Janeiro. Espero que todos tenham se sentido representados", adicionou o artista.