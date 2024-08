Quenianos dominam a 26ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro

Viola Kosgei e Nicolas Kosgei foram os grandes campeões da 26ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, uma das mais tradicionais corridas de rua do país. Na manhã deste domingo, Viola garantiu o bicampeonato com o tempo de 1h14min52, melhorando em quase três minutos a marca em 2023 para os 21 km. Já Nicolas, que fez sua estreia na prova, marcou 1h04min16. O resultado manteve a hegemonia dos estrangeiros na disputa, que não perdem deste 2018 no masculino e 2017 no feminino.

Mesmo sem o topo do pódio, os corredores brasileiros também fizeram bonito. No masculino, Wendell Souza ficou com o segundo lugar, com a marca de 1h04min40, e Ederson Vilela terminou em quinto, no tempo de 1h06min43. No feminino, Kleidiane Jardim, quinta no ano passado, melhorou seu desempenho e ficou com o terceiro lugar, em 1h15min54. Susane Martins e Jéssica Soares completaram o pódio na quarta e quinta colocações, respectivamente.

Ao contrário do ano passado, a 26ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro ocorreu em um dia claro e temperatura agradável. Milhares de corredores participaram do evento, divididos por suas três distâncias. Vale destacar que as disputas de 5 km e 10 km foram realizadas no Aterro do Flamengo, ambas com grande participação.