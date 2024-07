Auxiliar de Abel destaca sequência do Palmeiras e cita gestão de elenco: "Vamos ter que fazer escolhas"

"Pensamos muitas coisas, mas amanhã os jogadores vão nos mostrar se estão bem ou não. Gostamos muito de ouvir os jogadores para tomar as decisões que achamos as mais corretas para o jogo. Vamos tentar recuperar para ter mais opções. Ao longo desse mês de agosto vamos ter que fazer escolhas e tomar decisões sabendo que não dá para errar no mata-mata e no campeonato (Brasileiro) ainda tem mais 19 rodadas", seguiu.

Com a derrota, o Palmeiras caiu para a terceira posição na tabela, com 36 pontos, fechando o primeiro turno atrás de Botafogo (40) e Flamengo (37). O Verdão enfrentará esses dois adversários pelas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, respectivamente.

O Palmeiras tem algumas preocupações para a sequência e precisará de algum tempo para recuperar seus jogadores que estão entregues ao Departamento Médico. O zagueiro Murilo (entorse no tornozelo direito), os laterais Mayke (edema na coxa direita) e Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), e os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Estêvão (torções no joelho e tornozelo esquerdos) vem sendo as baixas.