Flamengo confirma lesão muscular do lateral esquerdo Ayrton Lucas; veja detalhes

O técnico Tite recebeu uma péssima notícia na tarde desta quarta-feira. Após realizar exames, o lateral esquerdo Ayrton Lucas teve constatada uma lesão no músculo posterior na coxa esquerda e, com isso, se tornou desfalque no Flamengo.

De acordo com a nota oficial do Rubro-Negro carioca, o defensor já iniciou tratamento no departamento médico do Ninho do Urubu. O clube, porém, não informou o grau do problema e nem o prazo de recuperação do jogador.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Ayrton Lucas realizou exames nesta quarta-feira (29). O diagnóstico foi de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O lateral já está em tratamento no DM do CT Ninho do Urubu", publicou a equipe nas redes sociais.