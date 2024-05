Corinthians amplia reformulação e se despede de dois veteranos em curto espaço de tempo

O Timão agora dá início a uma nova era. Não resta mais nenhum jogador da equipe campeã mundial em 2012 contra o Chelsea, no Japão. Há só dois remanescentes da era vitoriosa, que englobou os títulos brasileiros de 2015 e 2017: o lateral direito Fagner e o atacante Romero.

O Corinthians até tentou segurar Cássio e ofereceu ao goleiro uma proposta de renovação. Contudo, as condições não agradaram o jogador, que disse acreditar no fim de seu ciclo e decidiu antecipar a rescisão contratual.

O caso de Paulinho foi diferente. Com contrato apenas até o fim de junho, o volante vinha negociando a renovação de seu vínculo pelo menos até o fim do ano, mas não chegou a um acordo com o clube.

A decisão de não estender o vínculo destes atletas faz parte de um lema adotado pela gestão Augusto Melo, que busca "olhar para frente" e evita nomes do passado.

O nome de Romarinho, por exemplo, ventilado após o anúncio de que ele não ficará no Al-Ittihad, foi descartado por dirigentes do Corinthians. A ideia é trazer novos jogadores e estimular o surgimentos de jovens e de novas lideranças no elenco.