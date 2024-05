Corinthians anuncia saída de Paulinho, que se emociona: 'Clube que eu amo'

O ídolo do clube fez o último treino nesta terça-feira e fará a última partida diante do Racing. Ele se emocionou na entrevista para a assessoria de imprensa do Corinthians.

Ciclos chegam. Uns se encerram, outros se iniciam. Essa decisão foi pensada com a família e eu acho que a palavra mais correta é gratidão por tudo que o Corinthians me proporcionou. Por tudo que o Corinthians me transformou em ser um jogador de seleção brasileira e ser um jogador que chegou em clubes europeus. Eu devo uma boa parte da minha vida ao Corinthians. É o clube que eu amo