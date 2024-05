Ancelotti rejeita favoritismo do Real Madrid na final Champions: 'Iremos até o fim'

Ancelotti também analisou um possível favoritismo do Real Madrid e destacou a campanha feita pelo Borussia Dortmund para chegar até a final.

"Não pensamos nisso, pensamos que existe um rival que merecia chegar à final. Eliminou times de grande qualidade, Atlético (de Madrid), PSG... Mostrou uma grande atitude. Convencidos de que devemos sofrer, lutar e lutar", afirmou.

"Eles são muito rápidos na transição, é uma equipe com atitude e comprometimento. O que mais me chamou a atenção contra o PSG foi a atitude deles, aquela vontade de chegar à final, é o que mais se destaca e o que mais nos preocupa."

O treinador italiano ainda rasgou elogios ao meio-campista Toni Kroos, que anunciou sua aposentadoria ao final da temporada, após a disputa da Eurocopa pela Alemanha, e comentou a possibilidade do atleta terminar a carreira com mais um título da Champions League.

"Espero que ele possa terminar a carreira com a Liga dos Campeões. A nível individual ele merece. Mas a sua carreira não aumenta mais do que já é com uma Liga dos Campeões. Mais um não o coloca na história do Madrid, ele já está. Obviamente seria fantástico vencer, mas ele já está na história do futebol mundial.

Outro ponto abordado foi a disputa na posição de goleiro entre Thibaut Courtois e Andriy Lunin. O belga lesionou o joelho no começo da temporada e ficou de fora durante toda a campanha do clube merengue. Enquanto o ucraniano assumiu a titularidade enquanto ele esteve fora e não comprometeu.