Rony tem confiança de Abel e é o jogador do Palmeiras com mais partidas na temporada

O desempenho de Rony, porém, tem deixado a desejar, principalmente quando se trata de conclusões das jogadas. No último compromisso, no empate sem gols contra o Botafogo-SP, em partida que o Palmeiras avançou às oitavas de final da competição, o atacante entrou no intervalo do jogo e perdeu chance clara de marcar.

A dupla de ataque titular no Campeonato Paulista, conquistado pelo Palmeiras, foi Endrick e Flaco López. O argentino, inclusive terminou o Estadual com dez gols marcados e foi o artilheiro da competição. O camisa 42, porém, caiu de rendimento e, com mudanças no esquema tático do treinador, vem perdendo espaço com ascensão de Lázaro e Estêvão, que têm sido os preferidos no ataque junto de Endrick.

Rony, atualmente, tem a maior sequência de partidas pelo Palmeiras, com 25 jogos. Em seguida, está Endrick, com 12. Este último se despede do Palmeiras em breve e abre mais uma vaga no ataque. O camisa 9 dá adeus ao clube antes de se apresentar à Seleção Brasileira, em 3 de junho. A partir disso, Abel ganha mais uma "dor de cabeça" no ataque, e Rony surge como opção.