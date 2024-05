Recuperado de lesão, Matheuzinho vira opção no Corinthians para duelo contra o Racing-URU

Como vinha acontecendo antes de se lesionar, Matheuzinho pode entrar no segundo tempo do duelo contra o Racing-URU, possivelmente no lugar de Fagner. Das 16 partidas em que foi relacionado no ano, o jogador não atuou em apenas quatro.

Matheuzinho possui 12 jogos com a camisa do Corinthians, sendo três como titular, com um gol marcado - justamente o que ocasionou sua lesão. O lateral foi contratado junto ao Flamengo no início da temporada.

A bola rola para o confronto a partir das 19h (de Brasília) na Neo Química Arena. O Corinthians busca a vitória para encerrar a primeira fase da Sul-Americana na liderança do Grupo F. No momento, o Timão é o vice-líder com dez pontos, um a menos que o Racing-URU.