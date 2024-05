G5 no Brasileiro, ida às oitavas nas Copas e invencibilidade: o 1º mês de Zubeldía no São Paulo

Quando o treinador argentino iniciou seus trabalhos, o São Paulo era o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. Agora, o time já figura na quinta colocação, a apenas três pontos do líder Athletico-PR.

Na Libertadores, depois de uma derrota para o Talleres e um triunfo suado contra o Cobresal, no Morumbis, o São Paulo, sob o comando de Zubeldía, conquistou duas vitórias e um empate, garantindo a classificação antecipada às oitavas de final e chegando à última rodada da primeira fase dependendo apenas de si para avançar como líder do Grupo B.

Na Copa do Brasil a vaga às oitavas de final também foi assegurada. Optando por jogar a terceira fase do torneio com um time reserva nos dois jogos contra o Águia de Marabá, Luis Zubeldía teve uma amostra da força de seu elenco, se classificando sem dificuldades.

Mas, apesar da série invicta, Luis Zubeldía prefere não ter de lidar com qualquer alarde. O treinador, inclusive, brincou ao ser questionado sobre o fato de ainda não ter sido derrotado desde que assumiu o comando do São Paulo.

"Deixa quieto. Silêncio", disse Zubeldía, com um sorriso no rosto, fazendo questão de que seu feito à frente do time não chame tanta atenção.

Na próxima quarta-feira, Luis Zubeldía terá o seu maior desafio desde que chegou ao São Paulo. Com o Morumbis lotado, o São Paulo entrará em campo precisando vencer o bom time do Talleres para se classificar como líder do Grupo B da Libertadores. A ver como a equipe titular do Tricolor se comportará após duas semanas trabalhando exclusivamente para essa "decisão".