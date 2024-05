Atacante do Palmeiras, Bruno Rodrigues passa por cirurgia no joelho esquerdo após nova lesão

O atacante Bruno Rodrigues, do Palmeiras, passou por cirurgia no joelho direito, neste sábado, após sofrer lesão durante jogo-treino realizado na última sexta-feira. O jogador publicou alguns registros no hospital onde realizou o procedimento.

O atleta rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido durante a atividade contra o São Caetano, que terminou com a vitória palmeirense por 8 a 1. Bruno Rodrigues começou jogando no primeiro dos três tempos disputados, antes de se lesionar.

Bruno Rodrigues estava quase retornando aos jogos oficiais do Verdão depois de se recuperar de lesão no joelho direito. O atacante se lesionou em janeiro, na vitória por 3 a 2 sobre a Inter Limeira, ainda pela segunda rodada do Campeonato Paulista, e passou por uma artroscopia.