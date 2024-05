Aderlan volta após mais de um mês, mas terá problemas para recuperar titularidade no Santos

O Santos terá uma novidade entre os relacionados para a partida contra o América-MG, esta sexta-feira, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Aderlan.

O lateral direito está de volta após mais de um mês. A última vez que o defensor atuou pelo Peixe foi em 20 de abril, na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, na Vila Belmiro, pela primeira rodada da Segunda Divisão.

Na ocasião, Aderlan até foi titular, porém saiu no intervalo. Isso porque ele sofreu uma fratura do quinto metacarpo da mão direita. O lateral precisou passar por cirurgia e foi obrigado a treinar individualmente no CT Rei Pelé.