Paysandu faz 6, atropela o Vila Nova e encaminha título da Copa Verde

Como foram os gols

Esli García, logo aos sete minutos, abriu o placar para o Paysandu. O atleta finalizou firme de fora da área e acertou o canto direito do goleiro Dênis Júnior. Já aos 33, ainda da etapa inicial, Nicolas marcou o seu primeiro no jogo. O atacante saiu cara a cara com o goleiro e, após a finalização, contou com um desvio na zaga para enganar o arqueiro.

Após uma linda jogada e um passe de calcanhar de Nicolas, Edílson invadiu a área e, de frente para o gol, finalizou para o fundo das redes para marcar o terceiro do Papão ainda no primeiro tempo.

Aos dez da etapa final, Edílson colocou na cabeça de Nicolas, que concluiu perfeitamente para fazer o quarto do time e o seu segundo no jogo. Aos 27, novamente com Nicolas, o Paysandu chegou ao quinto gol. O atacante arriscou de longe e venceu novamente o goleiro Dênis.

Por fim, os donos da casa fecharam a conta aos 39, com Francisco Edson, que recebeu de Bryan e driblou o goleiro com muita categoria para ficar livre para anotar o sexto.