Palmeiras entra em acordo com a CBF e libera trio para cinco dias de treino com a Seleção sub-20

Nesta semana, o Palmeiras definiu que não liberaria o trio convocado por Ramon Menezes para período de treinos com a Seleção Brasileira sub-20. Contudo, o clube chegou a um acordo com a CBF e cederá o zagueiro Vitor Reis, o meio-campista Luis Guilherme e o atacante Estêvão por cinco dias.

Com isso, os jogadores devem perder dois dias de atividades do clube, já que a equipe terá alguns dias de folga durante a data Fifa. O trio deve se apresentar à delegação na Granja Comary no dia 3 de junho e voltar no dia 8.

Dessa forma, eles estarão à disposição do time para os jogos contra o Criciúma (2 de junho) e contra o Red Bull Bragantino (11 de junho) e não prejudicará o clube que também deve ter mais baixas para as seleções principais, com a convocação para a Copa América.