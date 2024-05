Ex-Corinthians, Cássio agradece recepção calorosa da torcida do Cruzeiro: "Muito feliz e motivado"

Cássio já caiu nas graças da torcida do Cruzeiro. Na tarde desta terça-feira, o reforço e ídolo do Corinthians chegou a Belo Horizonte e foi recebido com festa por torcedores do clube mineiro na Toca da Raposa.

O goleiro chegou à sede do time acompanhado do diretor de futebol Alexandre Mattos e do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Ele atendeu aos torcedores, tirou fotos e deu autógrafos.

Em seguida, Cássio conheceu as instalações do clube e agradeceu pela recepção calorosa da torcida. O arqueiro se diz "feliz e motivado" com o nova etapa da carreira.