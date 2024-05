Mbappé é visto em festa e pode ficar fora de final da Copa da França

O craque Kylian Mbappé foi desfalque do Paris Saint-Germain para a partida contra o Metz neste domingo, pelo Campeonato Francês, por problemas musculares. Entretanto, o atacante foi visto em uma festa em Cannes, no sul da França, com o companheiro Ousmane Dembélé. O técnico Luis Enrique falou sobre o ocorrido após o jogo deste fim de semana.

"Os seis jogadores que não foram convocados para a partida de hoje têm total de liberdade de fazerem o que querem e de irem aonde quiserem, para se desconectarem", disse Luis Enrique em entrevista ao Canal +.

Contra o Metz, Luis Enrique poupou alguns outros jogadores, como Marquinhos, Donnarumma e Vitinha. Nos últimos dias, Mbappé não foi relacionado pelo técnico para alguns compromissos do Paris Saint-Germain devido a problemas musculares, porém, a presença do atletas em Cannes levantou dúvidas sobre sua real situação.