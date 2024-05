Corinthians: Elenco se despede de Cássio e treina para encarar América-RN

Neste sábado, pouco antes da última entrevista coletiva de Cássio como jogador do Corinthians, o elenco se despediu do goleiro no CT Dr. Joaquim Grava e seguiu preparação para o jogo contra o América-RN, pela Copa do Brasil.

Os atletas começaram o dia com uma ativação física na academia. Em seguida, António Oliveira comandou um treino de enfrentamento com o grupo alvinegro.

A atividade ainda contou com a presença de alguns jovens das categorias de base: os laterais Pellegrin e Vitor Meer, o zagueiro Rafael Venâncio, os meio-campistas Dieguinho, Messias e Vitinho, e o atacante Juninho.