Dudu após jogo-treino do Palmeiras: 'não foi nada fácil chegar até aqui'

Os dois estão evoluindo na recuperação de lesões e avançaram no processo de transição física. Ambos atuaram em dois dos três tempos do amistoso.

Dudu não joga desde o dia 27 de agosto de 2023, quando sofreu lesões no menisco e ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito na vitória de 1 a 0 sobre o Vasco, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Já o último compromisso oficial de Bruno Rodrigues foi no dia 24 de janeiro deste ano. O atacante sofreu uma grave contusão no joelho direito no triunfo de 3 a 2 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque, e precisou passar por cirurgia.

Sem compromisso pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana devido à tragédia no Rio Grande do Sul, o Palmeiras volta a campo na quinta-feira, quando visita o Botafogo-SP, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o time de Abel Ferreira venceu por 2 a 1, em casa.