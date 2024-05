Palmeiras planeja férias para Felipe Anderson e estreia não será imediata

Vínculo de Felipe Anderson com a Lazio impede trabalho antecipado do Palmeiras com o jogador. Apesar de encerrar a temporada europeia agora, o meia-atacante de 31 anos tem contrato com a Lazio até 30 de junho de 2024, e por isso o Aliverde não poderá acompanhar o jogador nesse período.

Felipe Anderson terá longo período sem treinos nos clubes. Contando o período do último jogo do atleta com a Lazio até sua provável estreia pelo Palmeiras, serão mais de 40 dias. O contrato com os italianos impede que ele treine na Academia de Futebol. Isso não significa que ele ficará sem treinar, já que poderá manter o nível físico por conta própria — e após o dia 1º de julho, estará liberado para utilizar as instalações elogiadas do Alviverde.

O planejamento com Felipe Anderson não preocupa o Palmeiras. O clube entende que Felipe está no seu auge físico, e que esse tempo a mais para ele se recuperar para a temporada pode fazer muita diferença para o restante do ano. O nível físico do jogador foi até motivo de elogios no anúncio da contratação em abril deste ano.

Nos últimos anos, Felipe Anderson tem demonstrado grande vigor físico, tanto que bateu o recorde de partidas seguidas pela Lazio, que antes pertencia ao zagueiro Alfredo Monza, com 124 jogos em sequência no fim da década de 1930. Atualmente, o brasileiro soma 144 confrontos consecutivos pelo time romano.

Na temporada 2023/24, Felipe Anderson já atuou em 49 jogos, marcou 5 gols e deu 7 assistências. Abel Ferreira afirmou após a partida contra o Independiente del Valle que está ansioso para o segundo semestre do Alviverde.

