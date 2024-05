Chelsea sobe proposta e oferece R$ 360 mi para tirar Estêvão do Palmeiras

Estêvão chegou ao Palmeiras em 2021 após se destacar pela base do Cruzeiro. O atacante estreou no profissional em 2023 e vem ganhando cada vez mais espaço nesta temporada.

Ao todo, a joia alviverde soma 16 partidas, três gols e uma assistência no time de cima.

Sem compromisso pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana devido à tragédia no Rio Grande do Sul, o Palmeiras volta a campo na quinta-feira, quando visita o Botafogo-SP, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o time de Abel Ferreira venceu por 2 a 1, no Allianz Parque.