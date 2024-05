Ministro do Esporte, André Fufuca vibra com Copa do Mundo feminina no Brasil

Integrante da comitiva brasileira, Julia Gelli, diretora de Promoção do Futebol Feminino do Ministério do Esporte, acredita que a Copa do Mundo Feminina 2027 deixará um imenso legado para o Brasil, além de consolidar o já existente, não apenas no campo esportivo, mas também no social, econômico e cultural. "Se no passado as mulheres eram proibidas de praticar o futebol, no presente elas conquistam o espaço merecido e estratégico para diminuir a desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres", disse Julia.

Para o ministro André Fufuca, essa copa confirma que o governo brasileiro, ao criar medidas de incentivo à prática para maior valorização e popularização do futebol praticado por meninas e mulheres, está no caminho certo. Ele também enfatizou que, por meio da Presidência da República, do Ministério do Esporte e do Itamaraty, o governo federal está à disposição da Confederação Brasileira de Futebol para fazer o que for necessário para que essa copa seja um sucesso.

O diretor de Futebol e de Defesa dos Direitos do Torcedor, Athirson Mazolli, ressaltou a importância da Copa para a valorização das mulheres que veem no futebol um espaço cada vez mais feminino. "Será um evento extraordinário, motivador, da construção de uma consciência política junto ao povo brasileiro, para que ele entenda a participação da mulher efetivamente em todos os cantos em que ela puder participar, onde ela quiser, do jeito que ela quiser" disse Athirson.