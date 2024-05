Brasil vence eleição e será sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

O período proposto no calendário vai de 24 de junho a 25 de julho de 2027. A Fifa ainda baterá o martelo sobre isso e o calendário de jogos sugerido pelo Brasil.

A CBF se comprometeu em interromper todas as competições do futebol nacional — masculinas e femininas — para que a Copa do Mundo tenha atenção exclusiva em 2027.

Nesse momento de euforia, gostaria de colocar um tema que está atingindo a todos nós brasileiros. A tragédia e a catástrofe por condições climáticas no Rio Grande do Sul, onde muitas vidas se foram e famílias estão desabrigadas. Que essa conquista de hoje, de o Brasil sediar pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina, queremos que o trabalho que vai ser desenvolvido seja de fortalecimento para o futebol brasileiro e sul-americano. Mas também pelo Rio Grande do Sul, onde deverá ter um grande centro de desenvolvimento do futebol feminino . Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

A reta final do voto

A apresentação final do Brasil foi comandada por Duda Pavão, que, para interagir, recorreu até a uma simulação de inteligência artificial, batizada de Iara.

A candidatura brasileira apelou para o histórico de organização de eventos, como a Copa 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016, e o legado deixado por eles.