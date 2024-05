Klopp conta como tem sido última semana no Liverpool: 'A mais intensa da minha vida'

A passagem do treinador Jürgen Klopp pelo Liverpool está cada vez mais próxima de se encerrar. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17), ele contou como tem sido sua última semana no clube e revelou o que está sentindo para o jogo de domingo, contra o Wolverhampton, que marcará a última partida do técnico no comando dos Reds.

"Definitivamente a semana mais intensa da minha vida. Eu me despedi tantas vezes esta semana, de tantas pessoas. Não precisamos fingir que é uma semana normal, porque não é. Mas por outro lado, olhando para o jogo, já disse esta semana, sou uma pessoa muito pragmática. Este é o último jogo da temporada, e depois disso é férias", falou.

"Os jogadores se despediram de sua maneira, fizemos aqui um churrasquinho que foi muito legal. Eu também estive com o pessoal da Chapel Street, o que foi muito, muito legal. Depois disso, estava no estádio, em outra comemoração de despedida. Tive momentos muito emocionantes, é claro. Não tenho certeza de quantas camisas autografei", acrescentou.